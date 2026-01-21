Jujeño transportaba más de 900 kilos de hojas de coca

Un hombre domiciliado en la provincia de Jujuy junto a un cómplice transportaba 924 kilos de hojas de coca en estado natural dentro de una camioneta. El cargamento fue decomisado por la Policía de Santiago del Estero en la ruta provincial N° 2, aunque no quedó detenido por no contar con antecedentes penales, además que el vehículo no poseía pedido de captura activo. En consecuencia, los ocupantes del mismo pudieron continuar su rumbo.

El ilícito fue detectado días pasados a la mañana, en momentos que el personal policial santiagueño realizaba controles preventivos en la ruta 2, a la altura del paraje Saladillo. Se trata de un camino que es de tierra a su paso por el mencionado lugar del departamento Alberdi, en el norte de la provincia.

En esas circunstancias, alrededor de las 11.30 los agentes frenaron el desplazamiento de una camioneta Renault Alaskan de color blanco doble cabina y con una carpa en el sector de carga, mientras circulaba en sentido norte-sur.

Fue entonces que los uniformados entrevistaron al conductor, de 42 años y domiciliado en Jujuy, quien afirmó que transportaba hojas de coca en estado natural rumbo a la ciudad de La Banda, en el extremos sur de la provincia. Además, viajaba junto a otro hombre de 37 años.

Tras esto, las autoridades santiagueñas, con la presencia de un testigo, pasaron a constatar los numerosos bultos que se encontraban tanto en la caja como en la segunda cabina del vehículo. Minutos más tarde, luego de comunicar la novedad al Juzgado Federal N° 2, el titular del mismo dio la autorización para una inspección minuciosa de lo transportado.

De esta manera se pudo saber que el jujeño y su acompañante llevaban 41 bultos con hojas de coca en su interior. Además, el pesaje realizado a la carga permitió conocer que estaban ante 924 kilos 240 gramos de la mercadería.

También se inspeccionó con canes si existía algún tipo de estupefaciente, pero con resultado negativo.

El paso siguiente fue averiguar si los dos ocupantes de la Renault Alaskan tenían algún tipo de antecedente o impedimento judicial, lo cual fue descartado luego de la verificación de rigor. Por esa razón, las autoridades judiciales permitieron que ambos sospechosos continúen su camino, tras incautar la carga.

Finalmente, los sujetos quedaron supeditados a la causa con libertad ambulatoria. Por su parte, la mercadería fue secuestrada y quedó en manos del personal de la Subcomisaría de la localidad de El Mojón, con jurisdicción en la zona del operativo.