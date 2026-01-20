Denunció que lo estafaron por 5 millones de pesos

Un vecino de la ciudad de Libertador General San Martín denunció que fue estafado por la suma de 5 millones de pesos, luego de haber intentado comprar artículos para el hogar a través de una página de la red social Facebook. Hasta su domicilio llegaron cuatro sujetos para, aparentemente, arreglar la manera de pago y le tomaron una foto de su rostro.

El ilícito tuvo su primer episodio días pasados, cuando el damnificado vio dentro de un grupo de compra y venta de la mencionada red social una publicación con ofertas de productos. Los mismos correspondían, presuntamente, a un comercio de la ciudad de Salta.

En ese contexto, el hombre se interesó en la adquisición de un colchón de dos plazas y un termotanque. Por esa razón, el denunciante se comunicó por Messenger con la cuenta que ofrecía los productos para poder realizar la compra, además de proporcionar sus datos personales.

Tras algunos días, ocurrió la segunda parte del ilícito. Fue entonces que llegaron hasta su casa cuatro sujetos que dijeron ser del local comercial que vendía los productos mencionados. El fin de la visita era arreglar las condiciones de pago de la mercadería. No obstante, uno de los sospechosos le pidió a la víctima tomarle una foto de su rostro con el teléfono celular con la excusa del trámite de pago. Luego de esta acción, los sujetos se retiraron del inmueble con la promesa de la posterior entrega del colchón y el termo tanque adquiridos.

Sin embargo, lo que parecía ser un avance en la negociación para la compra al supuesto comercio de Salta, fue la concreción de un ilícito porque horas más tarde la víctima ingresó a su cuenta bancaria a través del homebanking. Así fue cómo pudo notar que sospechosos ingresaron para solicitar préstamos por el total de 5 millones de pesos y luego transferir la suma a diferentes destinatarios.

Finalmente, el damnificado se acercó a la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín para realizar la denuncia por la estafa millonaria, aportando los comprobantes de los destinatarios.