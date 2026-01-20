22°
Paraje Tiraxi

Cuatro personas debieron ser rescatadas tras la crecida del río

Una mujer embarazada debió ser trasladada a un hospital.

Martes, 20 de enero de 2026 00:00
RESCATE | EL SAME REALIZÓ LA ASISTENCIA.

Cuatro personas, incluida una mujer embarazada, fueron rescatadas por el personal de Bomberos y Defensa Civil, tras quedar atrapadas por la crecida del río Tiraxi en el paraje del mismo nombre, del departamento Doctor Manuel Belgrano. Todos fueron asistidos por el Same y la mujer debió ser trasladada al hospital Materno Infantil "Dr Héctor Quintana" para recibir atención médica.

Las abundantes lluvias caídas en el territorio jujeño provocaron que varios ríos y arroyos crezcan en su caudal y, por consiguiente, desborden. Esto generó anegamientos y también dificultades en quienes intentaron retirarse de los lugares afectados.

En ese contexto, el pasado domingo Defensa Civil y Bomberos fueron alertados acerca de cuatro personas que se encontraban atrapadas debido a la rápida crecida del río en el paraje Tiraxi.

En este contexto, de manera rápida se apersonó el personal de rescate y llevó adelante el salvataje de cuatro personas. Así, una vez en la superficie fueron asistidos en el lugar por los profesionales del Same.

Sin embargo, una joven de 18 años y embarazada de 22 semanas fue trasladada al hospital Materno Infantil "Dr. Héctor Quintana" para recibir atención médica. Presentaba un principio de hipotermia y dolor abdominal, aunque fuera de peligro.

Por su parte, tres hombres no debieron ser trasladados a un nosocomio. Solo se encontraban con agotamiento físico.

 

