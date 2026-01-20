22°
Barrio Coronel Arias

Agente aprehendió a un sujeto luego de un robo

Un efectivo de civil fue testigo del hecho y procedió a la detención.

Martes, 20 de enero de 2026 00:00
SECCIONAL 31° | DONDE QUEDÓ ALOJADO EL DETENIDO.

Un efectivo policial que estaba de civil detuvo a un hombre que había robado un teléfono celular en el barrio Coronel Arias de la capital jujeña. Tras esto, el personal de Infantería acudió y lo trasladó a la Seccional 31°.

El ilícito sucedió días pasados al mediodía cuando el uniformado fue testigo del robo del dispositivo a un joven en la calle Juan Manuel de Rosas, del mencionado sector barrial capitalino.

En ese contexto, procedió a la detención y recuperación de la pertenencia. Además, se comunicó con el Sistema 911 para solicitar la presencia policial en el escenario del hecho.

A raíz de esto, minutos más tarde el personal de Infantería aprehendió y trasladó al sospechoso hasta la Seccional 31° para quedar alojado y a disposición de la Justicia provincial.

 

Temas de la nota

