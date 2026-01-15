Imputaron a cuatro policías por la muerte de un detenido

Cuatro efectivos policiales fueron imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la investigación por el fallecimiento de una persona que sufrió quemaduras mientras se encontraba alojada en la Comisaría Seccional N.º 61, ubicada en el barrio El Chingo.

Según detallaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los imputados comparecieron ante la sede del organismo judicial, donde designaron abogado defensor y fueron formalmente notificados del hecho investigado, la calificación legal atribuida y las evidencias incorporadas hasta el momento en el legajo, ejerciendo así su derecho constitucional de defensa.

La causa se encuentra actualmente en la etapa de Investigación Penal Preparatoria, en una fase inicial. Durante este período se continuará con la recolección y el análisis de nuevas pruebas, con el objetivo de profundizar la pesquisa y evaluar una eventual ampliación de la imputación.

Cabe recordar que el 31 de diciembre, un hombre de 30 años, identificado como Ariel Vilte, fue detenido tras provocar disturbios en la vía pública, y a los breves minutos de ingresar a una celda de la de sede policial del barrio El Chingo, provocó un incendió que le costó la vida tras permanecer cinco días hospitalizado.

Una fuente cercana a la investigación deslizó a este matutino que de la celda donde se encontraba Vilte, los investigadores secuestraron un encendedor y que el foco ígneo habría iniciado en un colchón.