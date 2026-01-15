Incautan camioneta que fue comprada por $25,5 millones

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la ciudad de San Pedro recuperaron una camioneta de alta gama que tenía pedido de secuestro. El hombre que la tenía en su poder aseguró que la había comprado en septiembre pasado por la suma de 25 millones de pesos, tras ver la oferta en la red social Facebook. También se incautó la documentación del rodado, aunque el actual propietario no fue detenido.

El hecho sucedió días pasados, cuando por la tarde desde la División Defraudación y Estafas de la Policía se informó acerca de la posible presencia de un vehículo con pedido de secuestro en el barrio Ejército del Norte, de la mencionada ciudad del Ramal.

Por esa razón, alrededor de las 18 los integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 comenzaron con las tareas de pesquisa para dar con el paradero del rodado buscado.

Así fue cómo horas más tarde, cerca de las 22 los uniformados lograron encontrar el vehículo Toyota, de color gris, luego de contrastar los datos del mismo con los de la base informativa que contaban.

Una vez identificada la camioneta, los agentes pasaron a entrevistarse con el poseedor de la misma. El hombre les aseguró a los efectivos que adquirió la camioneta el pasado 27 de septiembre por la suma de 25,5 millones de pesos, luego de encontrarse con el vendedor. Además, afirmó que la oferta la había visto en la red social Facebook, de una persona que decía llamarse "Fabricio", a quien le pagó el monto requerido a cambio del vehículo y la documentación correspondiente.

Finalmente, tras la consulta con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) los integrantes de la Brigada secuestraron la camioneta Toyota junto a los papeles que tenía en su poder quien era el actual propietario, para la continuidad de las tareas investigativas.