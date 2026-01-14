Estaba en la feria y le robaron $1,1 millones

Una vecina del barrio capitalino de Alto Comedero denunció que mientras se encontraba en una feria, sospechosos abrieron su auto y le robaron la suma de 1 millón 100 mil pesos y luego se dieron a la fuga.

El ilícito sucedió días pasados por la mañana, en momentos que la denunciante estacionó su camioneta Renault Kangoo en la calle Cabo Principal Duarte, entre la avenida Carlos Undiano y Cabo Principal Carrizo, para luego descender y caminar hasta la feria que está al lado de la sucursal de un supermercado.

En esas circunstancias y tras media hora de estar en el predio, la mujer se retiró del lugar en dirección a su vehículo. Sin embargo, una vez en el interior del mismo notó que no estaba en el asiento trasero una bolsa plástica de color verde que contenía la suma de 1 millón 100 mil pesos.

Al notar el robo, la damnificada se acercó hasta la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero y realizó la denuncia, aportando que había dejado asegurada las puertas de su rodado antes de dejarlo para ir caminando hasta la feria.