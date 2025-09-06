Más de $1.100 millones secuestraron en operativos

La Policía de la Provincia de Jujuy, durante el último agosto, logró el secuestro de bienes valuados en la suma de 1.150 millones de pesos, en diferentes operativos antidrogas realizados en el territorio jujeño. Los procedimientos incluyeron la incautación de cocaína, marihuana, hojas de coca, plantines de cannabis, además de dinero, balanzas de precisión y vehículos.

La Policía de la Provincia de Jujuy, durante el último agosto, logró el secuestro de bienes valuados en la suma de 1.150 millones de pesos, en diferentes operativos antidrogas realizados en el territorio jujeño. Los procedimientos incluyeron la incautación de cocaína, marihuana, hojas de coca, plantines de cannabis, además de dinero, balanzas de precisión y vehículos.

El balance de los procedimientos desarrollados fue realizado en los últimos días por el jefe de la Policía provincial, Milton Sánchez, quien brindó el informe mensual de la Dirección General de Narcotráfico y de la Agencia Provincial de Delitos Complejos, que se publicó en las distintas redes sociales de la fuerza provincial.

De esta manera, el comisario Sánchez enumeró que en todo Jujuy durante el último mes se realizaron 93 procedimientos que dejaron como saldo 94 personas detenidas, en operativos de distinto tipo. Es decir, allanamientos en casas particulares, controles en las calles de diferentes ciudades y pueblos, además de los realizados en parques, plazas y canchas de fútbol.

Con respecto a los secuestros, se contabilizaron más de 54 kilos de cocaína, 4 kilos de marihuana, 795 kilos de hojas de coca en estado natural y 22 plantines de cannabis. Mientras que en términos económicos, fue incautado 8 millones 841 mil 520 pesos, además de 131 teléfonos celulares 31 balanzas de precisión y varios vehículos relacionados a las actividades ilícitas. En suma, la valuación total del dinero y de los elementos ascendió a la cifra de 1.151 millones de pesos.

Finalmente, durante el informe compartido, el jefe de la Policía provincial, Milton Sánchez, destacó el compromiso de toda la institución policial en la lucha contra el narcotráfico, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad, y resaltó la importancia del trabajo en conjunto con la sociedad "la seguridad ciudadana es un deber colectivo y humano".