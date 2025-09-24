Elevaron a juicio la causa contra siete policías

Se elevó a juicio la causa que investiga a los siete agentes policiales acusados de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público", en las primeras horas de desaparición de Iara Rueda el 23 de septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá. La joven de 16 años que luego fue encontrada sin vida seis días después en el límite de los barrios palpaleños de San José y 2 de Abril. Al cumplirse el quinto aniversario del hecho su madre, Mónica Cunchila, dialogó con El Tribuno de Jujuy acerca de esta otra causa que investiga a los uniformados.

Cabe recordar, que por el asesinato de Iara se condenó a la pena de prisión perpetua a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, y a 15 años de prisión a Tomás Fernández, quien al momento de perpetrar el crimen era menor de 18.

“Salió de la Suprema Corte de Justicia la resolución para que se los eleve a los siete funcionarios a juicio. Ahora estamos esperando, el expediente ya llegó al Ministerio Público de la Acusación (MPA), del MPA ya fue trasladado para la otra oficina, donde ahí ya se ve el sorteo de jueces y que nos den la fecha del juicio contra esos siete funcionarios policiales que no buscaron a Iara”, afirmó Cunchila, quien en estos cinco años desarrolló una lucha no solo en los Tribunales jujeños, sino también en la vía pública. Un caso que tuvo una gran repercusión no solo en la provincia.

La causa está caratulada de "Incumplimiento de los deberes de funcionario público", al momento de buscar a Iara Rueda cuando se realizó la denuncia por desaparición el 23 de septiembre de 2020. Además, en octubre de 2024 el Tribunal de Revisión integrado por los jueces María Gracia Cardone (presidente), Vicente Apaza y Lucas Grenni sobreseyó a un agente, por lo que son siete los uniformados que van a llegar a la instancia de juicio.

Los efectivos están imputados de un delito especificado en el artículo 250 del Código Penal de la Nación, que establece una pena de "prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, al jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente".