Fue detenido por violencia de género

Efectivos policiales detuvieron al joven de 24 años que era buscado porque el pasado jueves circulaba en moto junto a su pareja embarazada de cinco meses. En esas circunstancias, la mujer se arrojó del rodado por las maniobras peligrosas del agresor. El hecho delictivo sucedió días atrás en un tramo de la colectora de la ruta nacional N° 66, a la altura de la ciudad de Palpalá.

La captura se hizo efectiva el pasado lunes por la tarde luego de los trabajos de inteligencia de la Brigada de Investigaciones de la ciudad siderúrgica.

En esas circunstancias, alrededor de las 15.30 los uniformados del Grupo Dinámico de Prevención del Delito ubicaron al sospechoso en la vía pública. Cabe aclarar, que se trata de un hombre que no cuenta con un domicilio fijo.

Fue entonces que los agentes le dieron la voz de alto al sujeto y procedieron a su inmediata detención. Tras esto se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso el traslado del detenido a la Seccional 51°.

El detenido, de 24 años, tenía pedido de captura por el presunto delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género", por lo que está a disposición de la Justicia.

Los hechos

El pasado jueves el inculpado conducía una moto marca Gilera Smash por la colectora de la autopista de la ruta nacional N° 66 en compañía de su pareja, una mujer de 30 años que cursa el quinto mes de embarazo.

Mientras circulaban a la altura del barrio 18 de Noviembre de la ciudad de Palpalá, el motociclista comenzó una acalorada discusión con su pareja que pronto escaló en violencia.

De esta manera, el inculpado vociferó amenazas, realizó una serie de maniobras peligrosas en zigzag, golpeó el tambor del rodado y amenazó a la víctima con chocar para lastimarla.

Ante el temerario episodio, la joven tomó la drástica decisión de arrojarse hacía el asfalto, donde cayó pesadamente sobre el suelo, mientras su pareja continuó en la moto algunos metros más.

En el suelo, la mujer solicitó ayuda a los gritos y dos transeúntes se acercaron para asistirla. Sin embargo, el sujeto detuvo la marcha, descendió de la motocicleta y agarró dos botellas de vidrio con la que amenazó a las personas que auxiliaban a su pareja.

Al percatarse que los testigos alertaban al Sistema de Emergencias 911, abandonó el rodado y emprendió la fuga a pie.

Personal del Same se constituyó en el lugar, brindó asistencia a la víctima y la trasladó de manera inmediata al hospital Materno Infantil de la ciudad capital.

Una vez que los efectivos policiales de la Seccional 51° tomaron conocimiento del hecho, realizaron recorridos por el sector en búsqueda del inculpado, pero fue con resultado negativo. Mientras que la motocicleta abandonada por el entonces prófugo, fue secuestrada.

Luego, las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del MPA, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del sujeto, que se concretó el lunes por la tarde en un sector de la ciudad de Palpalá.