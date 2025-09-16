El fiscal Beller se reunirá con Matías Jurado 

El fiscal regional del MPA Guillermo Beller se reunirá en la Unidad Penal del barrio Gorriti con Matías Jurado, el hombre acusado de la desaparición y asesinato de al menos cuatro personas.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a El Tribuno de Jujuy que la reunión tendrá un tono informal y el representante del Ministerio Público de la Acusación escuchará al imputado. Los investigadores creen que durante la entrevista, Jurado le pedirá al fiscal regional permanecer aislado de la comunidad carcelaria y que no lo cambien la celda de seguridad, para resguardar su integridad física.

Si bien el horario del encuentro no fue confirmado, desde el Servicio Penitenciario se desprendió que el horario previsto será pasadas las 14 y no durará mucho tiempo.

Hay que recordar que desde la semana pasada, Matías Emilio Jurado es entrevistado por una profesional especialista en psiquiatría del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta, quien una vez concluidas las sesiones, elevará el informe a los investigadores para que sean incorporados al expediente judicial, de uno de los casos más espeluznantes de la historia criminal de la provincia.

El 3 de septiembre pasado, la Justicia jujeña confirmó a la sociedad la reconstrucción de dos nuevos perfiles genéticos de los restos biológicos hallados en "la casa del horror" y dieron positivo para otras dos personas que fueron denunciadas como desaparecidas y con estos nuevos elementos incorporados a la causa, Matías Emilio Jurado será imputado por la presunta autoría y responsabilidad de la desaparición y homicidio de al menos cuatro personas.

Entre los restos biológicos que fueron hallados en la casa de Jurado y respecto a las fechas que denunciaron la desaparición de las personas, lo que se pudo reconstruir hasta el momento es que la tarde del jueves 10 de abril, Juan José Ponce (51) ingresó a la casa de Jurado. El martes 24 de junio, Miguel Ángel Quispe (60) también fue captado por el imputado y se dirigieron a su vivienda. El viernes 4 de julio, Jurado le propuso a Sergio Sosa (25) una "changuita" a realizar en su casa y el viernes 25 de julio, "el Gringo" Jurado llevó mediante engaños a Jorge Omar Anachuri (68) a "la casa del horror”.

Pero no hay que perder de vista que el miércoles 11 de junio desaparecía el empleado municipal Juan Carlos González (60) y su teléfono celular se activó dos días después en inmediaciones de la casa de Matías Emilio Jurado, en Alto Comedero.

Existen además dos perfiles abiertos y es por eso que la Justicia solicitó que se tomen muestras a familiares de dos personas que fueron denunciadas como desaparecidas desde enero pasado, para cotejar estas nuevas pruebas científicas y establecer si corresponden a ellos.