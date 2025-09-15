Amenazó a su familia con un arma blanca

Un hombre fue detenido en el distrito Alto Comedero, donde provocó destrozos en un domicilio y amenazó a sus familiares con un arma blanca.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró ayer alrededor de las 10.20 sobre un tramo de la calle Bahía Paraíso del asentamiento 4 de Julio del barrio Éxodo del populoso sector capitalino.

Ante esas circunstancias, se realizó un llamado telefónico al Sistema de Emergencias 911 para alertar a las autoridades sobre un hecho de violencia en un domicilio del mencionado sector.

De manera inmediata una comisión de efectivos del Grupo de Operaciones Motorizados, que realizaba recorridos preventivo, se constituyó en el lugar, donde una joven salió a su encuentro.

La mujer solicitó asistencia debido a que su hermano, de 28 años, provocó destrozos en la puerta del inmueble, rompió varios objetos y que además la había amenazado con un arma blanca.

El irascible sujeto, al percatarse de la presencia policial, salió de la vivienda y vociferó amenazas a los vecinos, a sus familiares y a los efectivos, a quienes además intentó agredir. Sin embargo fue reducido rápidamente.

Posteriormente el inculpado fue trasladado a la Seccional 33°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que su hermana también fue trasladada a la dependencia y radicó la correspondiente denuncia.

Por último las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la dependencia policial actuante, por directivas del representante fiscal.