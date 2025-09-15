Fue hospitalizado tras un violento siniestro vial

Un hombre resultó herido tras un incidente vial al mando de un auto en la ciudad de San Pedro. El automovilista impactó el montículo divisor de una avenida, lo que evitó que se estrellara contra una casa. Fue trasladado por el Same al hospital "Guillermo Paterson", fuera de peligro.

Ayer por la mañana un sector de la ciudad del Ramal se vio alterado por un siniestro que tuvo como protagonista a un auto, en la esquina de la avenida Tarco y la calle Santa Fe.

Hasta ese lugar, alrededor de las 7 se dirigieron los efectivos policiales y el personal del Same, en donde observaron en la avenida un auto marca Peugeot 307, con visibles daños materiales en el sector de la trompa.

El rodado quedó cruzado en uno de los carriles de la avenida cortando totalmente la circulación en una de las manos. Por cómo estaba ubicado el vehículo y también por los testimonios de los testigos, el auto circulaba a gran velocidad por la calle Santa Fe. En ese contexto, al llegar al cruce con la avenida Tarco pasó de largo, atravesó el montículo divisor que tiene un una barrera de contención de cemento y terminó cruzado sobre la cinta asfáltica de Tarco. Cabe aclarar, que si no fuera por el divisor de carriles el vehículo se estrellaba contra alguna de las casas.

Consecuencia de ello, el personal médico le brindó las primeras curaciones al automovilista y luego lo trasladó al hospital "Guillermo Paterson" para una mejor atención.

Por las imágenes de cómo quedó el interior del vehículo, se activó el sistema de airbag del sector delantero del Peugeot.

De acuerdo a los testigos del hecho, no habría intervenido otro rodado para el desenlace acontecido. No obstante, las causales son materia de investigación para los integrantes de Criminalística que acudieron al escenario del hecho.

También se constituyó el personal de Bomberos para las tareas relacionadas a evitar algún foco ígneo. Por otro lado, al cierre de esta edición, no había trascendido el resultado del control de alcoholemia al conductor.