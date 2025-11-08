Hernán Pellerano será el nuevo técnico de Gimnasia

Luego de la salida de Matías Módolo como entrenador de Gimnasia y Esgrima, la dirigencia de la institución de calle Humahuaca no tardó en confirmar a quien tomará las riendas del equipo "albiceleste" en la próxima temporada.

La referencia es para Hernán Pellerano que se calzará el buzo de DT en el "lobo" con el claro objetivo de igualar y posteriormente mejorar lo hecho esta temporada en la segunda división del fútbol argentino.

El exdefensor surgió en Vélez, dónde jugó más de 160 partidos entre campeonato local, Copa Libertadores y Sudamericana. Y fue campeón del torneo 2005. A mediados del 2008 comenzó su travesía por distintos clubes: pasó por el Almería de España, Newell´s y Tijuana de México, previo a pegar la vuelta al "fortín" en 2015.

Tras una esporádica estadía en Liniers desembarcó en Independiente. En el "rojo" también disputó torneos internacionales y estuvo durante un año y medio. Olimpia, Liga de Quito, Melgar, San Martín de Tucumán y por último en Gimnasia y Esgrima, sus otros destinos.

Una vez retirado de la actividad profesional a mediados del año pasado, Pellerano decidió incursionar en la dirección técnica del Halcón. Lo hizo como ayudante de campo de Pablo De Muner.

En su recorrido por la Primera División del fútbol argentino, los de Florencia Varela cosecharon 12 victorias, 12 empates y 11 derrotas en un total de 35 partidos entre agosto de 2024 y mayo de 2025.

En definitiva, a horas de la salida del DT Matías Módolo, no hay tiempo para lamentos, ya hay nuevo DT que será presentado en los próximos días para empezar a diagramar lo que será la pretemporada y para definir la situación de cada jugador del "lobo", todo con una sed de revancha impresionante teniendo en cuenta la manera polémica e injusta en la que Gimnasia y Esgrima se quedó al margen del actual certamen de ascenso.