Dos hombres murieron tras un violento choque frontal

Un choque frontal entre dos vehículos dejó como resultado dos víctimas fatales y otras cinco personas heridas, una de gravedad, en un tramo de la ruta provincial Nº 5 de la Puna jujeña.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del jueves pasado, alrededor de las 20.50, cuando un grupo de personas que circulaba a bordo de una camioneta marca Ford Ranger, regresaban desde Yavi, hacia la ciudad de La Quiaca, luego de una jornada de limpieza en la parroquia.

En sentido contrario, a bordo de una Ford Ecosport iban dos personas que tenían como destino ese poblado turístico.

Al llegar al paraje puneño "Campo grande", una recta sin señalizaciones claras, ubicada a unos ocho kilómetros de La Quiaca, ambos rodados impactaron de frente.

La consecuencia del hecho fue fatal para los conductores de los vehículos protagonistas, ambos fallecieron en el acto debido a las graves heridas sufridas, quedando aprisionados entre los hierros.

Otro rodado que venía detrás de la camioneta Ranger, fue quien dio aviso a la Seccional 17º con asiento en la ciudad fronteriza.

Por lo que una comisión de efectivos partió inmediatamente al lugar del siniestro y remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Al mismo tiempo arribó el Same 107, que con la premura del caso socorrió a los heridos y posteriormente, los trasladó hasta el hospital "Jorge Uro".

Pudo saberse que 4 de ellas quedaron internadas en el nosocomio quiaqueño y su estado es reservado, mientras una quinta persona debió ser trasladada a la capital jujeña hacia un centro de mayor complejidad.

Fuentes cercanas a la investigación, confiaron a nuestro medio que en el siniestro vial estuvo involucrado un motovehículo, que circulaba sin luces, luego del siniestro se dio a la fuga.

Es por eso que se montó un operativo por las inmediaciones y se logró dar con una motocicleta de 110 cc de cilindradas, de color roja, que además presentaba rayones y daños en la parte lateral, por lo que se iniciaron las actuaciones de rigor para determinar su participación o no en el siniestro.

La ruta estuvo cortada por varias horas, mientras los bomberos trasladaron los cuerpos a la morgue del hospital local.