Secuestran trece motos en una vivienda

Efectivos policiales secuestraron trece motos, cuadros de rodados y otros elementos, tras un allanamiento en una casa de la ciudad de San Pedro. Además, un hombre domiciliado en el lugar intentó autolesionarse mientras se llevaba adelante el procedimiento, por lo que debió intervenir el personal de salud del Same.

El hecho ocurrió días pasados a la medianoche, cuando por directivas del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) el personal de la Brigada de Narcotráfico de la Unidad Regional 2 se dirigieron a una vivienda del barrio sampedreño de La Merced.

En el contexto de un procedimiento relacionado a la tenencia de sustancias ilícitas, los efectivos policiales arribaron al inmueble con la correspondiente orden de inspección.

Sin embargo, el operativo tuvo un cambio imprevisto. Los uniformados se encontraron con que en el interior de la propiedad había trece motos, cuadro de vehículos similares y cinco caños de escape, entre otros elementos.

Tras esto, los uniformados le solicitaron al hombre que habitaba la casa la documentación pertinente que acreditara la pertenencia de todo lo hallado. Pero el sospechoso no tenía cómo comprobar la propiedad de lo enumerado y comenzó a tornarse nervioso ante la presencia policial.

Además, como no había pedido de secuestro de lo encontrado, de manera urgente los integrantes de la Brigada se comunicaron el ayudante fiscal para solicitar el permiso legal para continuar con el operativo.

Minutos más tarde, el ayudante fiscal dispuso el secuestro de los bienes. Mientras continuaba el operativo en la casa del barrio La Merced de la ciudad de San Pedro, el sujeto intentó autolesionarse al rociarse con nafta.

El peligro que representaba el accionar del sospechoso, llevó a activar el protocolo para este tipo de situaciones. De esta manera, el personal del Same llegó hasta el lugar para verificar el estado del sospechoso y se determinó que quede bajo el cuidado de su familia.

Finalmente, las trece motovehículos, los cuadros y los caños de escape, fueron incautados y trasladados a la sede de la Brigada de Investigaciones de San Pedro, para la continuidad de la causa.