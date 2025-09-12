Jujeño detenido con 85 kilos de cocaína ocultos en frutas

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la provincia de Santiago del Estero a un jujeño que salió a bordo de un camión desde la ciudad de Perico con 85 kilos de cocaína, valuado en 1.700 millones de pesos, ocultos entre un cargamento de frutas y que tenía como destino Buenos Aires.

El operativo estuvo a cargo de los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) que realizó un trabajo investigativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, luego de obtener la información sobre una posible maniobra de narcotráfico.

Según fuentes consultadas por este matutino, el importante decomiso se dio en la localidad santiagueña de Taboada, en el kilómetro 668 de la ruta nacional N°34, distante a unos 50 km de la capital provincial.

En esas circunstancias, el personal de la División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero de la PFA realizó un operativo cerrojo y vigiló la zona durante varias jornadas hasta que detectó un camión marca Scania, color anaranjado y con semirremolque, tripulado por un hombre del cual se tenía información sobre una presunta acción de narcotráfico.

DETENCIÓN | EL INCULPADO TIENE 55 AÑOS Y ES ORIUNDO DE JUJUY.

Los uniformados detuvieron su marcha inmediatamente y el conductor adujo transportar cajones de bananas y papayas desde la ciudad de Perico de Jujuy, con destino al Mercado Central en la provincia de Buenos Aires.

En la inspección, los funcionarios detectaron incoherencias en la hoja de ruta, el destino y lo declarado por el chofer, por lo que con apoyo del perro detector de narcóticos "Yana", registraron la carga minuciosamente y el animal reaccionó como la hace habitualmente ante la presencia de estupefacientes.

De esa manera, al efectuar la revisión completa del camión, los federales constataron que trasladaba 70 ladrillos ocultos en cajas de frutas y envueltos en nylon amarillo con franjas verdes, con el sello del Delfín, narco conocido como el "Patrón del Norte". El peso total de la droga incautada fue de 85 kilos, valuada en aproximadamente 1.700 millones de pesos.

El Juzgado Federal N°1, a cargo de Guillermo Molinari, Secretaría de Marcelino Ferreiro, ordenó la detención del chofer, un ciudadano argentino de 55 años oriundo de Jujuy. Asimismo, continúan las pesquisas para establecer la procedencia de la sustancia y la identificación de otros partícipes en la maniobra.