Ingresó a la casa de su expareja y la agredió

Un hombre de 29 años fue denunciado de haber irrumpido en la vivienda de su expareja, intentar apoderarse de las pertenencias de su suegro, amenazarla de muerte y atacarla a golpes.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró la madrugada del miércoles pasado, en una vivienda del barrio San Expedito de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, la propietaria de la vivienda que descansaba en su habitación, se despertó por ruidos extraños en el comedor y cuando decidió ir a ver qué sucedía, se dio con su expareja robando pertenencias de su padre.

La víctima lo increpó y le pidió que se retire de inmediato de la vivienda, a lo que el protagonista respondió: "No te voy a entregar nada y no me voy a ir".

La mujer manifestó a los policías que tomó un cuchillo para defenderse, porque había sido víctima de violencia de género y mientras grabó a su expareja en el interior de su casa y que revolvía la casa.

El hombre, al notar que había sido filmado se escondió en una de las habitaciones de la vivienda y cinco minutos después, se abalanzó sobre su expareja y empezó a propinarle golpes en distintas partes del cuerpo, solicitándole que le entregue el celular, para borrar el registro.

En el forcejeo, la mujer se lastimó las manos con el objeto punzocortante que blandía y al notar esta situación, el inculpado de 29 años huyó del lugar.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la detención del protagonista.

Por otra parte se supo que la mujer fue examinada en la guardia del hospital "Arturo Zabala" y una vez que recuperó el alta médica, realizó la denuncia formal en contra de su expareja, solicitando una medida de restricción perimetral.

En un tramo de la denuncia, la mujer manifestó que el hombre denunciado cada vez que quiere ingresa a su vivienda.