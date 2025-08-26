Lo condenaron a más de 8 años por homicidio en Humahuaca

Jaime Felipe Apaza fue condenado a la pena de ocho años y seis meses de prisión de ejecución efectiva por ser considerado autor material y penalmente responsable del delito de “Homicidio Simple”; hecho ocurrido en la ciudad de Humahuaca y que tuvo como víctima fatal a Néstor Choque.

En tanto, el otro acusado, Omar Javier Vilca, fue absuelto por el beneficio de la duda.

La sentencia fue dictaminada por el Tribunal integrado por los jueces penales Dra. Noelia Beatriz Cruz –presidenta de trámite – y Dres. Marco Andrés Espinassi y Gastón Mercau; secretaria a cargo de la Dra. Elisa Ernestina Marcet.

Los magistrados, además, ordenaron mantener el alojamiento del condenado Apaza en el Servicio Penitenciario de la Provincia y su incorporación al régimen de progresividad de la pena.

También, los jueces absolvieron por el beneficio de la duda a Jaime Apaza y Omar Vilca de los delitos de Hurto y Violación de Domicilio, por los que fueron enjuiciados; y ordenaron la inmediata libertad del último de los nombrados.

Hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, el ilícito tuvo lugar el 3 de octubre de 2024, entre las 11:00 y 18.00 horas aproximadamente, en circunstancias en que la víctima, Néstor Choque, se encontraba junto a los acusados Jaime Apaza y Omar Vilca, dentro del domicilio situado en calle La Pampa esquina Patagonia de la localidad de Humahuaca.

Los imputados, con la intención de quitarle la vida, habrían golpeado con un palo en la cabeza a Choque hasta dejarlo inconsciente, para luego arrastrarlo y dejarlo en la vereda del domicilio.

La víctima fue encontrada por una vecina del lugar quien llamo al Hospital de Humahuaca; falleciendo Choque cuando iba a ser derivado a San Salvador de Jujuy.

Las partes del juicio

Como Fiscal ante el Tribunal se desempeñó el Dr. Fernando Alancay, en representación del Ministerio Publico de la Acusación.

En tanto, la defensa técnica de Apaza fue ejercida por la Dra. Aldana Quinteros, mientras que la Dra. Sara Cabezas asistió a Omar Vilca.