Nueva edición de “La Muni Junto a Vos” en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, invita a los vecinos de la ciudad a participar de una nueva edición del programa “La Muni Junto a Vos”, que se desarrollará este miércoles 27 de agosto, de 9 a 12.30 hs, en las 308 Viviendas del barrio Alto Comedero, específicamente en la intersección de calle Teniente Mate de Luna y esquina Isla de los Estados.
Este programa tiene como objetivo acercar una amplia variedad de servicios y prestaciones a los distintos barrios, facilitando el acceso directo a trámites, consultas, controles de salud, asesoramiento y atención comunitaria. Se trata de una acción integral que promueve el vínculo cercano entre el Estado y la comunidad, fortaleciendo el acompañamiento territorial.
Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a:
Trámites y Consultas
Registro Civil
- Defensoría del Pueblo
- Unidad Digital del Ministerio de Seguridad
- Enlace comunitario de la Dirección de Relaciones con la Comunidad
- SUSEPU
Atención a la Comunidad
- Servicios para adultos mayores
- COPRETI
- Gestión administrativa
Servicios de Salud
- Nutrición
- Electrocardiogramas (para mayores de 10 años)
- Odontología
- Fonoaudiología
Asesoramiento Legal y Judicial
- Educación en Seguridad Vial Policial
- Defensa del Consumidor
Otros Servicios
- Abordaje Comunitario
Con estas acciones, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy reafirma su compromiso con el desarrollo territorial, llevando soluciones concretas a cada barrio, y promoviendo la cercanía y el contacto directo con los vecinos.