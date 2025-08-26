15 años de "Pa'l Norte" el videoclip que llevó la esencia de la Quebrada al mundo

El 24 de agosto, se cumplió quince años del lanzamiento del icónico videoclip “Pa'l Norte” del grupo puertorriqueño Calle 13, una pieza audiovisual grabada en los sobrecogedores paisajes de Purmamarca, las Salinas Grandes y Maimará, en la provincia de Jujuy. Bajo la dirección de Joaquín Cambre, el rodaje se transformó en un verdadero evento para la comunidad purmamarqueña, que recibió a René Pérez “Residente” con una mezcla de orgullo y admiración, viendo cómo su tierra se convertía en el escenario perfecto para una canción universal.

El 24 de agosto, se cumplió quince años del lanzamiento del icónico videoclip “Pa'l Norte” del grupo puertorriqueño Calle 13, una pieza audiovisual grabada en los sobrecogedores paisajes de Purmamarca, las Salinas Grandes y Maimará, en la provincia de Jujuy. Bajo la dirección de Joaquín Cambre, el rodaje se transformó en un verdadero evento para la comunidad purmamarqueña, que recibió a René Pérez “Residente” con una mezcla de orgullo y admiración, viendo cómo su tierra se convertía en el escenario perfecto para una canción universal.

La fuerza auténtica del video se nutrió de la participación activa de los vecinos y vecinas, quienes no solo fueron extras, sino protagonistas que mostraron su tradición con genuino orgullo. El rodaje recorrió las calles, cerros y rincones más característicos, capturando imágenes de la fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima, lo que dotó a la producción de un color local y una espiritualidad únicas que llevaron la esencia pura de la Quebrada de Humahuaca a una audiencia global.

La canción en sí, “Pa'l Norte”, se erige como una poderosa narrativa que aborda la emigración y la búsqueda de identidad. A través de una lírica cruda, Calle 13 sumerge al oyente en la historia de un viajero sin rumbo que desafía fronteras en busca de un destino mejor. El coro, “Tengo tu antídoto, pa'l que no tiene identidad”, se ofrece como una cura solidaria para la pérdida cultural que sufren los migrantes, criticando al mismo tiempo a las “fucking autoridades” que complican su travesía.

Musicalmente, el tema combina ritmos tradicionales con elementos modernos, reflejando la fusión de culturas y siendo un claro ejemplo del compromiso del grupo con temas sociales. Más que una canción, “Pa'l Norte” es un himno de resistencia, esperanza y un llamado de conciencia sobre la realidad de quienes emprenden un viaje hacia lo desconocido, un mensaje que, tras quince años, mantiene total vigencia y que encontró en Jujuy su paisaje sonoro y visual perfect