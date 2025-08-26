¡Se casan! Taylor Swift y Travis Kelce

Luego de dos años de feliz noviazgo, Taylor Swift y Travis Kelce han decidido dar un nuevo paso en su historia de amor: la cantante y el jugador de la NFL están oficialmente comprometidos.

La noticia se conoció este martes 26 de agosto, cuando la superestrella del pop compartió una publicación en Instagram con una foto que capturaba el momento en que Kelce, de rodillas, la abrazaba después de hacerle la propuesta.

Junto a la imagen, Swift escribió con humor: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

Una historia que comenzó con una pulsera

El romance entre Swift y Kelce (ambos de 35 años) se remonta al verano de 2023.

En julio de ese año, el jugador de los Kansas City Chiefs reveló en su pódcast New Heights que había intentado entregarle a la cantante una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante el concierto de la Eras Tour en Kansas City, pero no logró su cometido.

“Si estás al tanto de los conciertos de Taylor Swift, sabes que hay pulseras de la amistad. Quise darle una con mi número, pero no pude hacerlo y me quedé un poco dolido”, confesó entonces Kelce.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Pronto comenzaron los rumores y, en septiembre de 2023, Swift fue vista animando a los Chiefs desde el palco junto a Donna Kelce, madre del deportista.

Poco después, en octubre, ambos aparecieron juntos en una fiesta posterior al programa Saturday Night Live, confirmando oficialmente su relación.

Quién es Travis Kelse, el hombre que conquistó a Taylor Swift

Poco tiempo antes de su llegada a la Argentina, comenzó a circular el rumor de que la cantante estaba saliendo con un nuevo galán. Luego de varios romances fallidos, entre ellos con Harry Styles de One Direction y Matty Healy de The 1975, la rubia encontró el amor. Esta vez en un deportista de élite.

Se trata del jugador profesional de futbol americano Travis Kelce, quien se desempeña en el equipo Kansas City Chiefs. Pero ¿cómo se conocieron y nació el amor?

Las especulaciones sobre el romance comenzaron cuando se le vio a la cantante en algunos partidos de Kelce y se la vio festejando cada triunfo del equipo. Además, se había filtrado una foto de Taylor sentada al lado de la mamá del jugador en el palco que tiene la familia de él en el estadio.

Luego de los rumores, la pareja comenzó a mostrarse en público y de esa manera se confirmó el romance.

Antes de su romántica estadía en la Argentina, la pareja tuvo su primera aparición en público donde se mostraron en la gala de Saturday Night Live en Nueva York. La cantante se mostró muy cariñosa y atenta con su novio y él rápidamente recibió la aprobación de los fans de la popstar.

Otra de las citas de la pareja de enamorados fue nada más y nada menos que en un restaurante argentino en la ciudad de Kansas. Pero eso no fue todo. Meses más tarde, Taylor y Travis protagonizaron otra salida romántica en territorio argentino. Además, el deportista estuvo presente dándole su apoyo a su novia en los shows en River Plate y las imágenes recorrieron el mundo entero.