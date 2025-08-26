Fernández es optimista

Pese a tener la chance de volver a la cima si derrotaban a Almirante Brown, Gustavo Fernández entendió que "fue un buen punto porque el torneo es muy parejo y seguimos arriba".

Gustavo Fernández le contó a El Tribuno de Jujuy las sensaciones del empate a la salida del vestuario del estadio Fragata Presidente Sarmiento: "fue un partido complicado para los dos equipos. Pese a que es una cancha amplia se hizo difícil jugar al fútbol por el clima. El rival también nos estudia y sabe como jugarnos. Nosotros pensábamos abrir el partido con pelotas largas y en segundas jugadas. El equipo buscó la forma, pero Almirante nos presionó bien cuando queríamos salir jugando".

El atacante que llegó en el último mercado de pases proveniente de Riestra, donde logró el ascenso a la Liga Profesional con Módolo como dt, rescató el valor de la igualdad pese a que perdieron la oportunidad de volver a la cima a falta de 6 fechas: "se ganó un punto porque no hay ningún equipo que gane todos los partidos. El torneo es muy parejo y cualquiera le gana a cualquiera".

Sobre la única situación polémica del arbitraje ante la "fragata", Fernández aclaró que Ceballos le dijo que era posición adelantada: "La jugada del segundo tiempo que me voy solo me agarran y me tiran, pero me cobran off side me dijeron".

El futbolista que debutó con River en primera en 2009 y jugó un Mundial juvenil sub 17 con la selección en el 2007, explicó los factores que complicaron el buen juego en Isidro Casanova. "A los delanteros se nos hizo difícil sostenerla arriba porque ellos nos bloqueaban bien y siempre estábamos 3 a 1 o 3 a 2 con los defensores. Hay muchas cosas para corregir y otras para seguir haciéndolas igual. El campo de juego no estaba bueno, pero tenemos que saber adaptarnos rápido a la cancha, al clima y al rival. El que sabe adaptarse rápido a todo eso es el que saca ventaja. Hoy (por el domingo) ningún equipo supo hacerlo y por eso fue un empate en cero", dijo el "Tortu".

El goleador histórico de Laferrere aclaró que "no fue un partido especial por tratarse del clásico rival del verde" y agregó que rescatan lo estadístico luego de la igualdad con Almirante": "lo importante es que seguimos sumando".

(Marcelo De Santis).