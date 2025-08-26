Salta: una testigo afirmó que la madre acusada del crimen de su hijo era “violenta”

La madre de una compañera de Leonel Guillermo Francia , el niño de 11 años asesinado presuntamente por su progenitora en la provincia de Salta, declaró hoy en el juicio y sostuvo que la imputada era “violenta” , mientras que los magistrados ordenaron una inspección en la escena del crimen.

La mujer fue una de las cuatro testigos que compareció ante Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, donde se tramita el debate contra Lidia Raquel Cardozo, sindicada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo".

De acuerdo a su relato, la madre afirmó que la acusada era “violenta” con la víctima y agregó conocer la grave situación que vivía el menor que falleció en una vivienda del Barrio Solidaridad.

Por su parte, una maestra, que denunció las heridas que presentaba Leonel, señaló haber observado en dos oportunidades al niño con lesiones, al tiempo que recordó que Cardozo acudió al colegio de forma agresiva porque su hijo se llevó unas llaves por error.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, pidió que se notifique a la escuela, la ficha de Francia, a fin de conocer el historial del estudiante.

Además, los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello dictaminaron que se lleve a cabo una inspección judicial en el lugar de los hechos.