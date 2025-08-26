¡Se casa Taylor Swift!

Esta tarde las redes sociales estallaron con la noticia que dió a conocer la superestrella pop, desde su cuenta oficial compartió romanticas fotos con su novio que retrataba el momento en que Kelce, de rodillas, la abrazaba después de hacerle la propuesta, acompañada de la siguiente descripción “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”

Esta tarde las redes sociales estallaron con la noticia que dió a conocer la superestrella pop, desde su cuenta oficial compartió romanticas fotos con su novio que retrataba el momento en que Kelce, de rodillas, la abrazaba después de hacerle la propuesta, acompañada de la siguiente descripción “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”

Luego de dos años de feliz noviazgo, Taylor Swift y Travis Kelce decidieron dar un nuevo paso en su historia de amor: la cantante y el jugador de la NFL están oficialmente comprometidos.

El romance entre Swift y Kelce (ambos de 35 años) se remonta al verano de 2023 cuando el jugador de los Kansas City Chiefs reveló en su pódcast New Heights que había intentado entregarle a la cantante una pulsera de la amistad con su número de teléfono durante el concierto de la Eras Tour en Kansas City, pero no logró su cometido. Su declaración no pasó desapercibida, y al tiempo se vió a Taylor con la madre del jugador, animando a los Chiefs desde el palco.

En octubre del 2023 aparecieron juntos en una fiesta, confirmando oficialmente su relación. Y desde entonces la pareja se acompaña en cada uno de sus proyectos y han sabido equilibrar la exposición, el trabajo y el amor que se tienen.