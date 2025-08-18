Se incendió una casa en Palpalá

Una familia del barrio San José sufrió las graves consecuencias de un incendio que consumió parte de su vivienda ubicada en calle Lozano durante la mañana de este lunes 18 de agosto.

El siniestro, cuyas causas son investigadas por la División Criminalística de la Policía de Jujuy, provocó heridas de consideración en tres de los cuatro integrantes de la familia que habitaba la casa. Según confirmó el vocero policial Pablo Silvetti, los más afectados son dos menores de edad, de 4 y 10 años, quienes sufren "lesiones de segundo grado" y permanecen hospitalizados en el nosocomio Materno Infantil.

La mujer adulta del grupo familiar también resultó gravemente afectada. Silvetti precisó que, "debido a las heridas, permanece en observación" en el Hospital Pablo Soria. El hombre adulto, cuarto ocupante de la vivienda, también requiere monitoreo médico por las lesiones sufridas, aunque su estado no fue descrito como tan crítico como el de sus acompañantes.

La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Palpalá, apoyados por efectivos policiales, logró controlar las llamas. Sin embargo, la vivienda resultó con daños significativos y la familia quedó damnificada.

"El personal policial investiga a través de Criminalística las causas del incendio", reiteró Silvetti, subrayando que aún se trabaja para determinar el origen del fuego que causó esta emergencia con saldo de heridos graves en plena jornada del lunes.