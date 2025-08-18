Quiso robar, fue reducido y entregado a la Policia

Un hombre logró eludir el ataque de un "motochorro", redujo al inculpado y lo entregó a la Policía.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el episodio se registró días atrás alrededor de las 19.45 sobre un tramo de la calle Prolongación Rivadavia del barrio Patricios, en la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 38 años caminaba por el sector, cuando un joven a bordo de una motocicleta intentó robarle. Sin embargo, el transeúnte logró eludir el ataque y redujo al inculpado.

De manera inmediata alertó a los efectivos policiales, quienes se constituyeron, demoraron al protagonista de 17 años y secuestraron la motocicleta que conducía.

Mientras que el damnificado radicó la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 48°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.