¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Siniestro Vial
PRIMERA NACIONAL
Robo de motos
PERICO
robos
alto comedero
alto comedero
LIGA PROFESIONAL
Narcomenudeo
Liga Jujeña
Siniestro Vial
PRIMERA NACIONAL
Robo de motos
PERICO
robos
alto comedero
alto comedero
LIGA PROFESIONAL
Narcomenudeo
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
18 HECTÁREAS

Intentó escapar al ver a efectivos y fue detenido

El inculpado de 38 años ocultaba un arma blanca entre sus prendas.

Lunes, 18 de agosto de 2025 01:04
SECCIONAL 63°

Un hombre que ocultaba un arma blanca entre sus prendas intentó fugarse al ver a una comisión policial y fue detenido.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre que ocultaba un arma blanca entre sus prendas intentó fugarse al ver a una comisión policial y fue detenido.

El hecho se registró el pasado sábado alrededor de las 1.40 sobre un tramo de la calle Julián Vargas del barrio 18 Hectáreas de Alto Comedero de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 38 años transitaba por el sector y al percatarse de la presencia de una comisión policial, emprendió la fuga. Sin embargo, fue reducido a los pocos metros.

Además, al ser sometido a una requisa, los efectivos incautaron un arma blanca que ocultaba entre sus prendas.

Posteriormente ingresaron los datos del inculpado al sistema del Centro de Información y Análisis Criminal, y cayeron en cuenta que poseía un antecedentes penales, por lo que fue trasladado a la Seccional 63°, donde quedó a disposición de la Justicia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD