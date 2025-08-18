Intentó escapar al ver a efectivos y fue detenido

Un hombre que ocultaba un arma blanca entre sus prendas intentó fugarse al ver a una comisión policial y fue detenido.

El hecho se registró el pasado sábado alrededor de las 1.40 sobre un tramo de la calle Julián Vargas del barrio 18 Hectáreas de Alto Comedero de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 38 años transitaba por el sector y al percatarse de la presencia de una comisión policial, emprendió la fuga. Sin embargo, fue reducido a los pocos metros.

Además, al ser sometido a una requisa, los efectivos incautaron un arma blanca que ocultaba entre sus prendas.

Posteriormente ingresaron los datos del inculpado al sistema del Centro de Información y Análisis Criminal, y cayeron en cuenta que poseía un antecedentes penales, por lo que fue trasladado a la Seccional 63°, donde quedó a disposición de la Justicia.