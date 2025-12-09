Vecinos mataron a un presunto abusador

Un violento episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Guernica, donde un grupo de vecinos asesinó brutalmente a un hombre de 35 años, al que acusaban de haber abusado sexualmente de un adolescente de 17 años.

Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, Sebastián Ramón Martínez fue asesinado a golpes, puñaladas y balazos en su vivienda.

Tras el salvaje ataque, los agresores escaparon rápidamente del lugar y pese a que se llevaron a cabo una serie de registros domiciliarios, hasta el momento, permanecen prófugos.

Los efectivos del Comando de Patrullas de la localidad de Presidente Perón llegaron al lugar tras un llamado al 911 y descubrieron la escena del crimen.

El cuerpo ensangrentado de Martínez se encontraba en el dormitorio, con múltiples heridas a simple vista de arma blanca y de fuego.

La Policía Científica realizó peritajes en la escena del crimen y secuestró un cuchillo, un machete, una vaina servida de una pistola calibre nueve milímetros y un teléfono celular.

Ahora, los investigadores intentan reconstruir cómo fue la secuencia fatal y dar con los responsables del linchamiento.

Algunas versiones apuntan a que uno de los participantes del linchamiento sería un joven de 23 años, primo de la presunta víctima de la violación.

Hasta el momento, los investigadores siguen adelante con las tareas para tratar de identificar y detener a los autores del brutal asesinato, que permanecen prófugos.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 de los tribunales de la jurisdicción, bajo la carátula de "homicidio".