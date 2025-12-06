Dos hombres condenados por torturar y matar a un perro

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través del fiscal Javier Sánchez Serantes, a cargo de la causa, logró una condena mediante la celebración de un acuerdo de juicio abreviado en un caso de crueldad animal.

La pena pesa sobre dos hombres, quienes fueron señalados como los responsables de la muerte de un perro comunitario llamado "Gringo", en la localidad de La Mendieta y deberán purgar penas en forma condicional tras ser acusados de torturar y causar la muerte de un perro y por maltrato animal.

El proceso culminó en la audiencia celebrada días atrás, donde el acuerdo fue homologado por la jueza con Funciones de Control Ambiental Laura Flores.

Sánchez Serantes, fiscal especializado de la Fiscalía Ambiental, informó a la magistrada que las partes habían suscrito un acuerdo de juicio abreviado que incluía a los dos imputados en la causa.

La resolución del caso fue la homologación del acuerdo de Juicio abreviado y la consecuente condena de los imputados.

Los imputados fueron hallados coautores penalmente responsables del delito de crueldad animal y fueron condenados a seis meses de prisión de ejecución condicional.

Además los inculpados quedaron sujetos a medidas de resguardo que incluyen firma periódica de un libro de cauciones. La realización y acreditación de un curso de y concientización animal de cuarenta (40) horas. La prohibición de acercamiento y contacto con animales hasta completar dicho curso y la prohibición de todo acto de perturbación o hostigamiento en contra de la denunciante y los testigos.

Como así también el depósito de cincuenta kilos de alimento para perros para cada uno de los imputados, a la Sociedad Protectora de Animales, en el plazo de quince días.

En cuanto a la situación de los imputados, la jueza dispuso el cese de prisión preventiva que había sido dictado quince días atrás, y ordenó su libertad inmediata.