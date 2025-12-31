22°
31 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

fútbol internacional
LIBERTADOR
Por los clubes
Ministerio de Educación
Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy
DEPORTE COMUNAL
regional
El tiempo en Jujuy
Monterrico
Búsqueda de personas
fútbol internacional
LIBERTADOR
Por los clubes
Ministerio de Educación
Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy
DEPORTE COMUNAL
regional
El tiempo en Jujuy
Monterrico
Búsqueda de personas

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cindac

Buscan a Victoria Cusipuma Portugues

La jovencita de 15 años falta de su hogar en la ciudad de Pampa Blanca.

Miércoles, 31 de diciembre de 2025 08:43

Familiares, amigos y vecinos se encuentra en la búsqueda e dar con el paradero de Victoria Mercedes Cusipuma Portugues, una jovencita de tan solo 15 años oriunda de la ciudad de Pampa Blanca que falta de su domicilio desde el día de ayer.

La jovencita es de contextura delgada, tez morocha, cabello lacio color negro hasta los hombros.

Al momento de ausentarse de su hogar vestía pantalón deportivo coroto color gris, remera color blanca, camisa a cuadros de diversos colores y zapatillas de color negro.

Por cualquier información sobre el paradero de la jovencita pueden comunicarse al 911 o concurrir a la seccional más cercana a su domicilio. O bien comunicarse a los números 3886828607 o al 3886860239.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD