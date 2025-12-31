Buscan a Victoria Cusipuma Portugues

Familiares, amigos y vecinos se encuentra en la búsqueda e dar con el paradero de Victoria Mercedes Cusipuma Portugues, una jovencita de tan solo 15 años oriunda de la ciudad de Pampa Blanca que falta de su domicilio desde el día de ayer.

La jovencita es de contextura delgada, tez morocha, cabello lacio color negro hasta los hombros.

Al momento de ausentarse de su hogar vestía pantalón deportivo coroto color gris, remera color blanca, camisa a cuadros de diversos colores y zapatillas de color negro.

Por cualquier información sobre el paradero de la jovencita pueden comunicarse al 911 o concurrir a la seccional más cercana a su domicilio. O bien comunicarse a los números 3886828607 o al 3886860239.