21°
30 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Calilegua
Humahuaca
El tiempo en Jujuy
Gobierno Nacional
Javier Faroni
Trata de Personas
LIBERTADOR
La Quiaca
Calilegua
Humahuaca
El tiempo en Jujuy
Gobierno Nacional
Javier Faroni
Trata de Personas
LIBERTADOR
La Quiaca

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
La Quiaca

Hallaron el cuerpo de un hombre en una zanja de La Quiaca

El descubrimiento se produjo el lunes por la mañana en la Ruta Provincial Nº 5.

Martes, 30 de diciembre de 2025 10:14

El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida en una zanja junto a la Ruta Provincial Nº 5, en la ciudad fronteriza de La Quiaca. El hallazgo fue realizado en la mañana del lunes por transeúntes que alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Personal del SAME arribó al lugar y constató el deceso. Inmediatamente, se dio intervención a la Policía de la Seccional Nº 17 y a personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes en el sitio. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue del Hospital Jorge Uro para la práctica de la autopsia.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas, la investigación forense determinó que el hombre falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. El examen no reveló signos de agresión ni de la participación de terceras personas en su muerte, por lo que la causa fue archivada.

Según los datos recabados, la víctima arrastraba problemas de alcoholismo y solía deambular por ciertos sectores de la ciudad consumiendo bebidas alcohólicas. Tras cumplir con todas las diligencias de rigor, los restos mortales de S.P. fueron entregados a sus familiares.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD