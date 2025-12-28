Atacaba a golpes a su pareja y murió de una puñalada

Un hombre de 31 años murió de una puñalada en el tórax, en un aparente hecho de violencia de género y por el hecho se ordenó la detención de su pareja.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró el viernes pasado en el barrio Tupac Amaru de la ciudad de Humahuaca.

En esas circunstancias, un hombre de 31 años identificado por la Policía como Luis Fernando Montoya, habría iniciado una acalorada discusión con su pareja.

Según el relato de algunos vecinos que se entrevistaron con los efectivos de la Seccional 15º de Humahuaca que acudieron al llamado de alerta, no sería la primera vez que escuchaban discutir a la pareja y que el hombre era muy violento con ella.

En un momento determinado, la mujer de 41 años tomó un cuchillo e hirió profundamente en la zona de tórax a su pareja.

Personal del Same trasladó de urgencia a Montoya a la guardia del hospital local, donde permaneció internado en grave estado de salud y falleció el sábado a causa de un shock hipovolémico por herida de arma blanca por hemo neumotórax izquierdo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la detención de la mujer protagonista y solicitó al juez de Control de turno que sea imputada por la presunta autoría de "homicidio agravado por el vínculo".

La misma fuente consultada por este matutino, tomó conocimiento que la Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos, había solicitado al Centro de Violencia de Género de la histórica ciudad, los antecedentes de intervenciones sobre la mujer y no descartan que pueda cambiar su situación procesal por exceso en legítima defensa.