Violó una medida judicial y apuñaló a su expareja

Un hombre es intensamente buscado por los efectivos de la Brigada de Investigaciones luego de violar una medida de restricción perimetral y apuñalar a su expareja y a un vecino que intentó defenderla.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario supo que el hecho se registró la noche del 24, minutos antes de la medianoche, cuando un hombre se hizo presente a bordo de una motocicleta de 110 cc de cilindradas a la casa de su expareja, ubicada en el barrio Punta Diamante de la capital jujeña.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que previamente el hombre había sido denunciado penalmente por la víctima y el Juzgado de Violencia de Género había resuelto una medida de restricción perimetral y había ordenado una consigna policial en la puerta de la mujer.

Fue en esas circunstancias, que el efectivo policial se había ausentado por unos minutos de su puesto de trabajo, situación que el violento sujeto aprovechó y se hizo presente en la casa de su expareja y a la atacó a puñaladas.

La víctima sufrió un profundo corte en el brazo izquierdo, cuando evitó ser herida en el tórax. Debido a los gritos de auxilio, un vecino salió a la vereda y cuando intentó defender a la mujer, sufrió una puñalada en la espalda.

Los efectivos policiales de la Seccional 61º del barrio El Chingo fueron alertados a través del sistema de emergencia 911 sobre el hecho desangre en progreso y cuando se hicieron presentes el lugar y se dieron con la sangrienta escena y que el protagonista se había dado a la fuga, dejando tirada su motocicleta.

De inmediato iniciaron un recorrido preventivo para tratar de dar con el protagonista, pero hasta el momento con resultados negativos.

Personal del Same asistió a la víctima y por fortuna no fue necesario ser trasladada a la guardia del hospital "Pablo Soria".

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del hombre identificado con el apellido Cruz.