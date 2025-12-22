Apuñalaron a un hombre en un presunto intento de robo

Un hombre de 30 años fue apuñalado en distintas partes del cuerpo en un intento de robo que sufrió, junto a una pareja.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer en un tramo de la ruta provincial Nº 4, a la altura del barrio Difunta Correa de la localidad de San Pablo de Reyes.

En esas circunstancias, la víctima junto a una pareja se encontraba en las inmediaciones de una cancha de fútbol y fueron sorprendidos por al menos tres hombres, quienes se abalanzaron sobre uno de ellos y le exigían que entregara sus pertenencias.

La misma fuente consultada estableció que el hombre de 30 años intentó huir de la escena y fue atacado a puñaladas en distintas partes del cuerpo, como ser en la parte izquierda del rostro, entre el cuello y la oreja, otra herida en la parte izquierda del tórax y otras dos en la pierna izquierda.

Un llamado al sistema de emergencia 107 alertó a los paramédicos que una vez que se hicieron presentes en el lugar, realizaron las correspondientes curaciones a la víctima y la trasladaron a la guardia del hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña.

Los efectivos de la Seccional 54º de la localidad de Yala también llegaron al lugar de los hechos y se entrevistaron con la pareja que se encontraba con la víctima y luego de obtener los datos, remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se realice un rastrillaje por la zona para tratar de dar con los protagonistas, pero hasta el momento con resultados negativos.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que la víctima de 30 años se encuentra fuera de peligro y una vez que recupere el alta médica, realizará la denuncia formal de los hechos.