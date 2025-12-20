Pastor evangélico condenado tras abusar de adolescentes

Un hombre que se desempeñaba como pastor de una iglesia evangélica de la ciudad de El Carmen, fue condenado a la pena de 15 años de prisión luego de ser hallado autor material y penalmente responsable de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ministro de un culto reconocido (varios hechos) y abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de un culto reconocido, en concurso real".

Así lo resolvió ayer el Tribunal con Función de Juicio integrado por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas (presidenta de trámite), Luis Kamada y Alejandro Máximo Gloss; secretaría a cargo de Ricardo Grisetti.

Por mayoría, con el voto en disidencia de la jueza Pérez Rojas, el Tribunal ordenó mantener la libertad del condenado y una vez firme y consentida la sentencia, se proceda a su detención y alojamiento en el Servicio Penitenciario.

También, por mayoría y con el voto en disidencia de la presidenta de trámite, se le impuso al condenado, hasta tanto la sentencia adquiera firmeza, una serie de reglas de conducta y medidas de protección a las víctimas como fijar y mantener domicilio, comunicando a las autoridades cualquier modificación del mismo, no pudiéndose ausentar ni de su ciudad, provincia, ni del país.

Del mismo modo, el condenado deberá presentarse una vez por mes para su registro en el Patronato de Liberados y de la Oficina de Control de Probation dependiente del Ministerio Público de la Acusación.

Además, deberá abstenerse de ejercer actos de violencia, en cualquiera de sus tipos, más la prohibición de acercamiento a 300 metros de los domicilios o del lugar donde las víctimas se encuentren o frecuenten, con retiro inmediato en caso fortuito.

Así también, prohibieron al sentenciado ejercer actos perturbatorios por sí o por terceros en contra de las víctimas o de sus familiares, y por cualquier medio (telefónico, mensajes, aplicaciones o redes sociales).

Los jueces ordenaron que una vez consentida la sentencia se obtengan los perfiles genéticos del condenado a efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

Sobre los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, el hombre llegó a juicio por dos ilícitos. El primero ocurrido en el transcurso del 2014, en circunstancias en que la víctima, quien en ese entonces tenía 14 años, salía de una de las reuniones de la iglesia evangélica a la cual asistía, denominada "Asamblea de Dios Jesús es la Roca", ubicada en la ciudad de El Carmen.

En esos momentos el acusado, quien se desempeñaba como pastor evangélico de dicha iglesia, aprovechándose de este cargo como ministro de culto, se ofreció a llevarla a su domicilio, haciéndola subir en su vehículo. Sin embargo, el hombre la llevó a un lugar alejado, ubicado en la salida de la mencionada ciudad, donde cometió el abuso sexual y una vez finalizado el delito, amenazó a la víctima.

El aberrante episodio se repitió en varias ocasiones durante el mismo espacio temporal, hasta que la víctima cumplió los 15 años. En cada ocasión, el sentenciado buscaba a la adolescente en su vehículo, para llevarla en diversas oportunidades hacia la salida de El Carmen, y una vez hacia la ciudad de San Antonio; lugares donde abusó de la víctima.

El segundo hecho ilícito tuvo lugar el 28 de enero de 2014, a las 17 aproximadamente, cuando el acusado, aprovechando su calidad ministerial en razón de ser el pastor de la iglesia evangélica antes mencionada, mediante mensajes de texto citó a otra adolescente que también asistía a la iglesia, con la excusa de darle un regalo por su cumpleaños número 15.

Posteriormente buscó a la víctima por la institución educativa a la que asistía en la ciudad de El Carmen y la llevó en su vehículo con vidrios polarizados, hacia la salida de esa ciudad con sentido San Salvador de Jujuy, sobre ruta nacional Nº 9. Luego ingresó por un camino de tierra, donde abusó sexualmente de la víctima.

Como fiscal ante el Tribunal se desempeñó la Romina Núñez, acompañada en la audiencia de determinación de la pena por el fiscal regional Guillermo Beller. La querella estuvo representada por Sara Cabezas y como abogados defensores del acusado estuvieron Fabián Camaño y Sergio Camaño.