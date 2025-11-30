Protagonizaron dos robos en minutos y fueron detenidos

Dos hombres fueron detenidos tras robar una mochila a una adolescente, intentar sustraer una garrafa de un camión repartidor y protagonizar una persecución. Uno de los inculpados resultó herido por un grupo de vecinos.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el hecho se registró el pasado jueves alrededor de las 12.50 en el sector 14 Hectáreas del distrito Alto Comedero de esta capital.

Fue en esas circunstancias que una comisión de efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 7 realizaba recorridos preventivos, cuando fueron alertados por una vecina sobre dos hombres que habían sustraído una mochila a una adolescente.

Los uniformados se dirigieron al lugar por el que se fugaron y al llegar a una plaza del sector observaron a un hombre con las mismas características aportadas por la testigo y procedieron a su detención.

Asimismo se percataron que un grupo de vecinos perseguía a su cómplice, por lo que rápidamente tomaron intervención y lograron reducirlo. El mismo se encontraba en estado de ebriedad y con signos de agresión en diferentes partes del cuerpo producto

Al mismo tiempo, un hombre de 30 años se entrevistó con los efectivos y les relató que conducía un camión cuando se percató que los dos sujetos intentaron sustraerle una de las garrafas de gas que transportaba.

Posteriormente, los inculpados fueron trasladados a la Seccional 56°, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Mientras que los damnificados radicaron las correspondientes denuncias y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.