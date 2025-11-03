°
3 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Jujuy Basquet
Tenis
Primer torneo de arqueras en Jujuy
Deporte municipal
regional
Todos los Santos
San Pedro de Jujuy
Monte Castro
inseguridad
Centro de Monitoreo
Jujuy Basquet
Tenis
Primer torneo de arqueras en Jujuy
Deporte municipal
regional
Todos los Santos
San Pedro de Jujuy
Monte Castro
inseguridad
Centro de Monitoreo

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro

Recuperan moto con pedido de secuestro

Fue robada en el barrio capitalino de Alto Comedero de la capital.

Lunes, 03 de noviembre de 2025 05:54

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de San Pedro recuperaron una moto que tenía pedido de captura por robo, en un hecho sucedido en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña semanas atrás. Por esa razón, la orden de inspección del domicilio en donde estaba el rodado fue emanada desde la Fiscalía del mencionado sector barrial capitalino.

El personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio 25 de Mayo, de la ciudad de San Pedro.

En ese contexto, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones local, fue encontrada dentro de la propiedad una moto marca Yamaha Crypton.

Se trata de un rodado que tenía pedido de captura por robo, el cual ocurrió semanas atrás en el barrio Alto Comedero. Tras esto, el vehículo fue trasladado hasta la sede de la Brigada sampedreña para los trámites de rigor antes de ser entregado a su legítimo propietario.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD