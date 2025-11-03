Recuperan moto con pedido de secuestro

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de San Pedro recuperaron una moto que tenía pedido de captura por robo, en un hecho sucedido en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña semanas atrás. Por esa razón, la orden de inspección del domicilio en donde estaba el rodado fue emanada desde la Fiscalía del mencionado sector barrial capitalino.

El personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio 25 de Mayo, de la ciudad de San Pedro.

En ese contexto, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones local, fue encontrada dentro de la propiedad una moto marca Yamaha Crypton.

Se trata de un rodado que tenía pedido de captura por robo, el cual ocurrió semanas atrás en el barrio Alto Comedero. Tras esto, el vehículo fue trasladado hasta la sede de la Brigada sampedreña para los trámites de rigor antes de ser entregado a su legítimo propietario.