Recuperan auto con pedido de captura en Buenos Aires

Personal policial secuestró un auto con pedido de captura, el cual estaba estacionado en las inmediaciones de la exterminal de ómnibus de la capital jujeña. Por el hecho quedó imputado el hombre que tenía el rodado en su poder.

El ilícito fue advertido días pasados al mediodía, cuando los agentes de la División Sustracción de Automotores de la Policía se encontraban en la búsqueda de un automóvil marca Peugeot 208.

Fue entonces que los efectivos encontraron el vehículo en cuestión estacionado sobre la calle Iguazú. Por esa razón, los integrantes de la fuerza se entrevistaron con el único ocupante del rodado y procedieron a la verificación de los números de motor y chasis del mismo. Así se pudo constatar que poseía pedido de secuestro activo de la provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia de lo ocurrido los integrantes de la División Sustracción de Automotores de la Policía secuestraron el vehículo y demoraron al conductor del mismo, quien quedó imputado.