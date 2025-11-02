°
2 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Exterminal de ómnibus
Pampa Blanca
Barrio Cuyaya
Monterrico
El tiempo en Jujuy
Atlas
cybermonday
Di Carlo
"Insentido común"
Trump
Exterminal de ómnibus
Pampa Blanca
Barrio Cuyaya
Monterrico
El tiempo en Jujuy
Atlas
cybermonday
Di Carlo
"Insentido común"
Trump

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Exterminal de ómnibus

Recuperan auto con pedido de captura en Buenos Aires

El único ocupante del vehículo secuestrado quedó imputado.

Domingo, 02 de noviembre de 2025 06:43

Personal policial secuestró un auto con pedido de captura, el cual estaba estacionado en las inmediaciones de la exterminal de ómnibus de la capital jujeña. Por el hecho quedó imputado el hombre que tenía el rodado en su poder.

El ilícito fue advertido días pasados al mediodía, cuando los agentes de la División Sustracción de Automotores de la Policía se encontraban en la búsqueda de un automóvil marca Peugeot 208.

Fue entonces que los efectivos encontraron el vehículo en cuestión estacionado sobre la calle Iguazú. Por esa razón, los integrantes de la fuerza se entrevistaron con el único ocupante del rodado y procedieron a la verificación de los números de motor y chasis del mismo. Así se pudo constatar que poseía pedido de secuestro activo de la provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia de lo ocurrido los integrantes de la División Sustracción de Automotores de la Policía secuestraron el vehículo y demoraron al conductor del mismo, quien quedó imputado.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD