Salta: 12 casos de hantavirus en este año

En lo que va de 2025 se notificaron 12 casos positivos de hantavirus en la provincia, con cinco fallecimientos asociados a la enfermedad, por lo que el Ministerio de Salud Pública de Salta instó a la población a extremar las medidas de prevención para evitar la infección por hantavirus, especialmente en zonas rurales.

Según el reporte oficial, los casos corresponden a residentes de los departamentos Orán (6), Anta (2), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1). El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, informó que siete pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.

Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de mantener limpios los domicilios y terrenos, bloquear el ingreso de roedores y adoptar hábitos preventivos, ya que el hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida al ser humano por el ratón rural a través de su saliva, heces u orina, y no cuenta con vacuna.

Vías de contagio

La principal vía de contagio es la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados, aunque también puede producirse por contacto directo con roedores infectados o, en menor medida, por mordeduras. Los síntomas iniciales suelen confundirse con un cuadro gripal -fiebre, dolores musculares, cefalea y escalofríos- y pueden evolucionar hacia dificultades respiratorias. Ante la aparición de estos signos y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se debe consultar de inmediato con un médico.

Hantavirus: registros nacionales

El último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación indicó que los contagios por hantavirus aumentaron un 17% en relación con el promedio del período 2020-2024. En el NOA, donde se registraron casos en Salta, Jujuy y Tucumán, la incidencia se mantiene dentro de los valores esperados para la temporada 2025-2026, mientras que la mayor concentración de casos se observa en la región Centro, con el 70%, seguida por la región Sur, con el 17%.

Para prevenir, Salud recomienda mantener las viviendas limpias y libres de objetos en desuso, sellar rendijas y orificios, ventilar los espacios cerrados antes de limpiarlos con agua y lavandina, desmalezar los alrededores, evitar el contacto con roedores y sus excretas, y disponer la basura lejos de los domicilios. También se aconseja acampar lejos de malezas y basurales y no dormir directamente sobre el suelo.

El 70% de los casos, en la región Centro

La mayor proporción de casos de hantavirus en el país se registra en la región Centro, que concentra el 70% de los contagios e incluye a CABA, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, de acuerdo a datos oficiales. Seguida por la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut.