Desbaratan búnkeres de drogas y detienen a sujetos

Una serie de allanamientos en las ciudades de El Carmen y Perico culminó con la detención de sospechosos, además del secuestro de marihuana y cocaína fraccionadas para la venta, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

Las Brigadas de Narcotráfico de Perico y Monterrico el viernes pasado desarrollaron la labor conjunta a requerimiento del fiscal Luis De Aparici y el ayudante fiscal Matías Guevara, en la cual fueron inspeccionadas viviendas de los barrios María y 16 de julio, de El Carmen, y San Expedito, de Perico.

En los mencionados operativos los agentes lograron incautar distintas evidencias para la continuidad de la causa. Con respecto a estupefacientes, había 16 envoltorios de cocaína y 8 de marihuana, además de 3 bolsas pequeñas con esta última sustancia vegetal. También se encontraron una balanza de precisión y 5 cuchillos utilizados para fraccionar las drogas. Por otro lado, fueron incautados 4 teléfonos celulares y la suma de 276 mil 100 pesos.

Tras lo hallado y secuestrado para la continuidad de la causa, se pudo saber que se estaba en presencia de un búnker de drogas que comercializaba bajo la modalidad "delivery". Finalmente, con las evidencias recabadas, las actuaciones van a continuar de parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA).