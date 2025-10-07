Motociclista fue internado en grave estado tras chocar

Un joven de 24 años se encuentra internado en grave estado en el hospital "Pablo Soria", tras colisionar la moto que manejaba contra la parte trasera de un auto que estaba detenido en un semáforo. El hecho sucedió en la capital jujeña y es investigado para conocer las causales del siniestro.

El incidente ocurrió días pasados por la madrugada, cuando alrededor de las 2.35 la Seccional 50° del barrio capitalino de Campo Verde fue alertada acerca de un hecho vial en la avenida Balbín.

Por esa razón, minutos más tarde una comisión policial se constituyó en la esquina de Balbín y la calle Antonio Paleari, en donde hay un terreno baldío. De esta manera, lo primero que observaron los agentes fue a un joven tendido sobre la cinta asfáltica, a escasa distancia de una moto marca TVS de 160 cc de cilindrada y de un auto Renault Twingo.

Tras esto los uniformados se comunicaron con el Same y se entrevistaron con la conductora del automóvil. La mujer, les narró que circulaba junto a otras dos personas por la avenida Balbín en dirección al puente San Martín. Además, de acuerdo al relato, al llegar a la esquina con Paleari el semáforo se encontraba en rojo y frenó. En ese momento, luego de unos segundos escuchó un fuerte impacto en la parte trasera del vehículo.

Fue entonces que se bajaron del rodado para observar lo sucedido y vieron al joven junto a la moto que manejaba.

Minutos más tarde arribó el Same, cuyo personal médico constató la pérdida de consciencia del hombre de 24 años y lo trasladó de urgencia al hospital "Pablo Soria".

En el nosocomio, alrededor de las 3 el herido fue diagnosticado con politraumatismo más traumatismo encéfalo craneal con pérdida de conocimiento no recuperado. En consecuencia, permaneció internado en la sala de shock room.

Por otro lado los agentes de la Seccional 50°, con jurisdicción en el escenario del hecho, se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso la presencia de Criminalística del MPA para realizar el peritaje correspondiente y conocer las causales del siniestro vial.