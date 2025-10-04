Tenía pedido de captura por violencia y fue detenido

El Grupo Especial K-9 (Canes) de la Policía logró sacar de las calles a un peligroso sujeto que tenía una orden de captura vigente.

El hecho se registró en un operativo realizado la noche del jueves en el barrio Florida de la UR8 de Palpalá, cuando personal de la fuerza observó a dos hombres en actitud sospechosa.

Tras la identificación y la consulta con el Centro de Información de Análisis Criminal (Ciac) se confirmó que uno de los hombres de 33 años, registraba un pedido de detención por "lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género, violación de domicilio e incluso homicidio en grado de tentativa", por lo que quedó alojado seccional 23º a disposición de la Justicia.

Estos operativos se replican a lo largo de la provincia por disposición de la jefatura de Policía.