°
4 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

ajedrez
Aplicación “Globant”
Sargento Cabral
PERICO
Tilcara
Suprema Corte de Justicia
PALPALÁ
Unidad Regional 8
triple femicidio
Trastorno del Desarrollo del Lenguaje
ajedrez
Aplicación “Globant”
Sargento Cabral
PERICO
Tilcara
Suprema Corte de Justicia
PALPALÁ
Unidad Regional 8
triple femicidio
Trastorno del Desarrollo del Lenguaje

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Unidad Regional 8

Tenía pedido de captura por violencia y fue detenido

Un hombre de 33 años intentó huir de la presencia policial.

Sabado, 04 de octubre de 2025 02:12

El Grupo Especial K-9 (Canes) de la Policía logró sacar de las calles a un peligroso sujeto que tenía una orden de captura vigente.

El hecho se registró en un operativo realizado la noche del jueves en el barrio Florida de la UR8 de Palpalá, cuando personal de la fuerza observó a dos hombres en actitud sospechosa.

Tras la identificación y la consulta con el Centro de Información de Análisis Criminal (Ciac) se confirmó que uno de los hombres de 33 años, registraba un pedido de detención por "lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género, violación de domicilio e incluso homicidio en grado de tentativa", por lo que quedó alojado seccional 23º a disposición de la Justicia.

Estos operativos se replican a lo largo de la provincia por disposición de la jefatura de Policía.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD