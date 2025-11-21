“Patota” de siete hombres atacó a un adolescente

La Justicia jujeña investiga una brutal agresión de siete hombres contra un adolescente de 15 años, sucedida en el barrio Alto Comedero. Entre los presuntos agresores se encuentra un estudiante del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (Iups), un entrenador de rugby y dos jugadores del mismo deporte.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 20 en la avenida Forestal, a la altura del hospital "Snopek" del populoso barrio capitalino.

Fue en esas circunstancias que un adolescente de 15 años acordó mediante redes sociales encontrarse con una joven, pero al llegar al lugar fue increpado por siete hombres que lo atacaron ferozmente.

Luego del lamentable episodio, la víctima se dirigió a su domicilio y relató lo sucedido a sus progenitores, con quienes radicó la correspondiente denuncia en la Seccional 46°.

Lejos de concluir con el hecho, los inculpados continuaron enviando mensajes a la víctima. El adolescente les comentó la situación a sus familiares y decidieron acordar un punto de encuentro.

Allí, la familia de la víctima se encontró con los inculpados y les reclamó la feroz agresión contra el adolescente. En un momento determinado se produjo un enfrentamiento entre los protagonistas, la cual concluyó con dos de los inculpados detenidos.

Este diario dialogó con Juan José Peynado, representante legal de la víctima, quien manifestó que "días anteriores al encuentro del sábado, una chica le venía escribiendo por redes sociales a la víctima, donde le pedía que se encuentren para conocerse. Nosotros consideramos que el móvil pudo haber sido que la pareja o la expareja de la chica, que quería conocer a la víctima, se enteró y le insistió para encontrarse con el menor".

"En el lugar citado aparece el agresor con los amigos y lo golpean de una manera brutal, entre siete personas mayores de edad, siendo la víctima un adolescente de 15 años", dijo y denunció que "entre los que le pegaron, uno es estudiante de Policía que está próximo a recibirse y tres practican rugby, entre los cuales, uno es el entrenador. Son todos de entre 18 a 26 años y de contextura grande".

En cuanto a la salud del adolescente mencionó que "sufrió múltiples heridas, como cortes en la cabeza, golpes en la mandíbula y signos de golpes de puño y patadas en todo el cuerpo".

"Aportamos los elementos probatorios necesarios, entre ellos material filmográfico, por lo cual consideramos que están dadas las condiciones para que se lleve a cabo la detención y se proceda con la imputación por 'lesiones agravada por premeditación, en concurso por dos o más personas'. Por supuesto que también pedimos la desvinculación del estudiante de la Policía y del profesor de rugby", dijo.

Por último expresó que ayer "nos reunimos con el ayudante fiscal y le pedimos una medida de protección, lo que sería una medida cautelar de prohibición de acercamiento a la víctima, a la cual dieron lugar".