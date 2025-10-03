Más de 60 denuncias por estafa millonaria en San Pedro

La Justicia investiga una presunta estafa millonaria en San Pedro que ya acumula más de 60 denuncias. Por el hecho hay un único detenido: un profesor de 30 años, reconocido en la comunidad, señalado como el principal responsable.

Según la investigación, el fraude se habría concretado a través de una supuesta aplicación de inversiones llamada “Globant” la cual empezó captando a amigos y cercanos, llegando incluso a organismos estatales. El monto mínimo solicitado a los inversores era de 300 mil pesos, aunque en varios casos las cifras habrían sido mucho mayores.

Las denuncias fueron radicadas en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, aunque también se reportaron damnificados en otras localidades. En esos casos, las presentaciones se realizan en las comisarías correspondientes, mientras la Fiscalía de San Pedro remite la información a la Fiscalía de Ciber Delito en San Salvador de Jujuy.

Los investigadores sospechan que el acusado no actuó solo, sino en complicidad con una mujer cuya identidad aún no fue determinada, aunque se presume que podría residir en la provincia de Buenos Aires.