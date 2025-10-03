°
3 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

elecciones
caso Gill
Daniela Celis
Carlos Catán
Pequeño J
elecciones
caso Gill
Daniela Celis
Carlos Catán
Pequeño J

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Investigan estafa millonaria en San Pedro de Jujuy

Habrían detenido a un profesor acusado de manejar la plataforma “Globant”.  

Viernes, 03 de octubre de 2025 15:33

Un profesor de 30 años, habría sido detenido en las últimas horas en la ciudad de San Pedro de Jujuy, acusado de ser uno de los responsables de la presunta estafa millonaria a través de la aplicación de inversiones denominada “Globant”.

Habría al menos 30 denuncias radicadas en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, donde los damnificados aseguraron haber invertido sumas de dinero bajo la promesa de obtener ganancias rápidas y en pocos días.

Sin embargo, desde ayer la plataforma dejó de funcionar y cerró de manera repentina, dejando a cientos de sampedreños sin posibilidad de recuperar lo invertido.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD