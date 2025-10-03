Investigan estafa millonaria en San Pedro de Jujuy

Un profesor de 30 años, habría sido detenido en las últimas horas en la ciudad de San Pedro de Jujuy, acusado de ser uno de los responsables de la presunta estafa millonaria a través de la aplicación de inversiones denominada “Globant”.

Habría al menos 30 denuncias radicadas en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, donde los damnificados aseguraron haber invertido sumas de dinero bajo la promesa de obtener ganancias rápidas y en pocos días.

Sin embargo, desde ayer la plataforma dejó de funcionar y cerró de manera repentina, dejando a cientos de sampedreños sin posibilidad de recuperar lo invertido.