°
28 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
Paritarias 2025
Legislatura provincial
El tiempo en Jujuy
Caso Cecilia Strzyzowksi
Jubilaciones
Caribe
delincuentes
fort
Siniestro Vial
Elecciones 2025
Paritarias 2025
Legislatura provincial
El tiempo en Jujuy
Caso Cecilia Strzyzowksi
Jubilaciones
Caribe
delincuentes
fort
Siniestro Vial

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1465.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Siniestro vial en el acceso sur

En el hecho se vieron involucrados dos vehículos, el tránsito ya se normalizó en la zona.

Martes, 28 de octubre de 2025 08:11

Un nuevo accidente de tránsito se registró esta mañana sobre la avenida General Savio, a la altura del estadio de Gimnasia y Esgrima, cuando dos automóviles colisionaron por causas que se intentan establecer.

El siniestro ocurrió en el contexto de la llovizna que afectó a la ciudad durante la mañana de este martes. Los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Gol Trend y un Ford Ka 1.5, resultando el primero de ellos con daños considerables en su parte frontal a causa del impacto.

Producto del choque, el tránsito en la zona, específicamente en el carril de ingreso a la ciudad, se encontraba completamente cortado, pasadas las 9:30 el tránsito se normalizó.

Afortunadamente, y a pesar de la magnitud de los daños en los rodados, el saldo del incidente fue positivo: solo se registraron daños materiales, sin que se tuviera que lamentar heridos de consideración.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD