Siniestro vial en el acceso sur

Un nuevo accidente de tránsito se registró esta mañana sobre la avenida General Savio, a la altura del estadio de Gimnasia y Esgrima, cuando dos automóviles colisionaron por causas que se intentan establecer.

El siniestro ocurrió en el contexto de la llovizna que afectó a la ciudad durante la mañana de este martes. Los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Gol Trend y un Ford Ka 1.5, resultando el primero de ellos con daños considerables en su parte frontal a causa del impacto.

Producto del choque, el tránsito en la zona, específicamente en el carril de ingreso a la ciudad, se encontraba completamente cortado, pasadas las 9:30 el tránsito se normalizó.

Afortunadamente, y a pesar de la magnitud de los daños en los rodados, el saldo del incidente fue positivo: solo se registraron daños materiales, sin que se tuviera que lamentar heridos de consideración.